Западные государства всё больше начинают уставать от украинского лидера Владимира Зеленского, пишет эксперт американского Newsweek Стив Кортес. Он рассказал, что иностранные СМИ стали осознавать реальность, складывающуюся от президентства Зеленского, и поэтому "лестным одам" в его адрес пришёл конец.

"Зеленский всё больше раскрывает свою истинную сущность. В течение нескольких месяцев он пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики со знаменитостями. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых помощников в Америке, многие из которых оказались республиканцами", — указал автор.

По его словам, содержание статей, посвящённых теме Украины, теперь значительно изменилось. Так, издание The New York Times недавно написало об обеспокоенности Белого дома "правлением" Зеленского. Сейчас в их отношениях есть некое недоверие и в Вашингтоне "осознали бесполезность безоговорочной поддержки украинского лидера". Как подчеркнул Кортес, "по-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины".

Не самым лучшим образом было воспринято и позирование президента Незалежной вместе с супругой для журнала VOGUE. Как сказано в статье, в перерывах между "грандиозной фотосессией" украинский лидер умудрился уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова. Вызывает недовольство среди западного населения и запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также коррупция.

Аналогичное мнение высказало и издание CBS News. По данным автора, агентство исследовало "безрассудство отправки горы денег американских налогоплательщиков в одну из самых коррумпированных стран на земле, хотя позже удалила твит на эту тему". В посте издание указало, что большая часть военной помощи от США не доходит до передовой.

Это и многое другое стало основанием для утраты Зеленским "всеобщей поддержки", но особую роль сыграло его намерение вступить в прямой диалог с главой КНР Си Цзиньпином. Этот жест эксперт назвал "жалким обращением со шляпой в протянутой руке".