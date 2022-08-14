"Льстивым одам конец": Запад начал распознавать истинную природу Зеленского
Newsweek: Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу
Западные государства всё больше начинают уставать от украинского лидера Владимира Зеленского, пишет эксперт американского Newsweek Стив Кортес. Он рассказал, что иностранные СМИ стали осознавать реальность, складывающуюся от президентства Зеленского, и поэтому "лестным одам" в его адрес пришёл конец.
"Зеленский всё больше раскрывает свою истинную сущность. В течение нескольких месяцев он пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики со знаменитостями. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых помощников в Америке, многие из которых оказались республиканцами", — указал автор.
По его словам, содержание статей, посвящённых теме Украины, теперь значительно изменилось. Так, издание The New York Times недавно написало об обеспокоенности Белого дома "правлением" Зеленского. Сейчас в их отношениях есть некое недоверие и в Вашингтоне "осознали бесполезность безоговорочной поддержки украинского лидера". Как подчеркнул Кортес, "по-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины".
Не самым лучшим образом было воспринято и позирование президента Незалежной вместе с супругой для журнала VOGUE. Как сказано в статье, в перерывах между "грандиозной фотосессией" украинский лидер умудрился уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова. Вызывает недовольство среди западного населения и запрет всех оппозиционных СМИ и партий, а также коррупция.
Аналогичное мнение высказало и издание CBS News. По данным автора, агентство исследовало "безрассудство отправки горы денег американских налогоплательщиков в одну из самых коррумпированных стран на земле, хотя позже удалила твит на эту тему". В посте издание указало, что большая часть военной помощи от США не доходит до передовой.
Это и многое другое стало основанием для утраты Зеленским "всеобщей поддержки", но особую роль сыграло его намерение вступить в прямой диалог с главой КНР Си Цзиньпином. Этот жест эксперт назвал "жалким обращением со шляпой в протянутой руке".
Ранее Лайф сообщал, что итальянцы провели акцию протеста перед особняком Зеленского в Тоскане. Граждане Италии пожаловались, что власти продолжают наращивать военные расходы на поддержку киевского режима, который уже восемь лет бомбит русскоязычное население Донбасса.
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