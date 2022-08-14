Женщина разбилась насмерть при падении со скалы в заповеднике в Липецкой области

35-летняя женщина погибла при падении со скалы в заповеднике "Галичья гора" в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ. По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью.

"Жители посёлка Ключ Жизни, женщина 1987 года рождения и мужчина 1983 года рождения, допустили падение со скалы, в результате чего женщина скончалась на месте, мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в больницу", — сказано в сообщении.

В управлении МВД считают предварительной причиной падения неосторожность. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.