Женщина разбилась насмерть при падении со скалы в заповеднике в Липецкой области
"Галичья гора" в Липецкой области. Обложка © vk.com / "Музей природы"
35-летняя женщина погибла при падении со скалы в заповеднике "Галичья гора" в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ. По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью.
"Жители посёлка Ключ Жизни, женщина 1987 года рождения и мужчина 1983 года рождения, допустили падение со скалы, в результате чего женщина скончалась на месте, мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в больницу", — сказано в сообщении.
В управлении МВД считают предварительной причиной падения неосторожность. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что россиянка с чёрными крыльями упала с высоты и разбилась насмерть на съёмках клипа ко дню рождения. Девушка снимала видео: она облачилась в "ангела" с чёрными крыльями за спиной. Оператором была её сестра. Как сообщает краевое управление Следственного комитета, в момент трагедии именинница была пьяна.