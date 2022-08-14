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14 августа, 12:05

Женщина разбилась насмерть при падении со скалы в заповеднике в Липецкой области

<p>"Галичья гора" в Липецкой области. Обложка © vk.com /<a href="https://vk.com/albums-213323465?z=photo-213323465_457239250/photos-213323465" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Музей природы"</a></p>

"Галичья гора" в Липецкой области. Обложка © vk.com / "Музей природы"

35-летняя женщина погибла при падении со скалы в заповеднике "Галичья гора" в Липецкой области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ. По данным ведомства, трагедия произошла минувшей ночью.

"Жители посёлка Ключ Жизни, женщина 1987 года рождения и мужчина 1983 года рождения, допустили падение со скалы, в результате чего женщина скончалась на месте, мужчина с тяжёлыми травмами доставлен в больницу", — сказано в сообщении.

В управлении МВД считают предварительной причиной падения неосторожность. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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Оксана Попова
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