Посольство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Ереване
Российское посольство в Армении выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. По последним данным, в результате происшествия ранения получили 26 человек, ещё один погиб.
"Информация о гражданах России среди пострадавших на данный момент уточняется", — говорится в телеграм-канале дипломатического представительства.
Лайф писал, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Минимум семь человек пострадали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
Twitter / @antip_2