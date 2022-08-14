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14 августа, 12:00

Посольство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Ереване

Российское посольство в Армении выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. По последним данным, в результате происшествия ранения получили 26 человек, ещё один погиб.

"Информация о гражданах России среди пострадавших на данный момент уточняется", — говорится в телеграм-канале дипломатического представительства.

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Лайф писал, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, в результате чего произошёл пожар. Минимум семь человек пострадали. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.

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Twitter / @antip_2

Александра Васильева

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