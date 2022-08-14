Посольство РФ уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрывах в Ереване

Российское посольство в Армении выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при взрыве на рынке "Сурмалу" в Ереване. По последним данным, в результате происшествия ранения получили 26 человек, ещё один погиб.

"Информация о гражданах России среди пострадавших на данный момент уточняется", — говорится в телеграм-канале дипломатического представительства.