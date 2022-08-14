Посольство США анонсировало визит делегации Конгресса на Тайвань
Делегация Конгресса США совершит двухдневный визит на Тайвань 14–15 августа. Об этом объявил Американский институт на Тайване, который де-факто является посольством Штатов на острове, но имеет статус некоммерческой организации.
На Тайвань прибудут американские законодатели во главе с сенатором Эдом Марки в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Согласно официальному заявлению института, они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность, а также глобальные цепочки поставок.
Лайф напоминает, что из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР была приведена в полную боеготовность. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.
Getty Images/Ceng Shou Yi/NurPhoto v