Посольство США анонсировало визит делегации Конгресса на Тайвань

Делегация Конгресса США совершит двухдневный визит на Тайвань 14–15 августа. Об этом объявил Американский институт на Тайване, который де-факто является посольством Штатов на острове, но имеет статус некоммерческой организации.

На Тайвань прибудут американские законодатели во главе с сенатором Эдом Марки в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Согласно официальному заявлению института, они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность, а также глобальные цепочки поставок.