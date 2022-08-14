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14 августа, 12:17

Число погибших при пожаре в церкви в Каире выросло до 41

<p>Место, где произошёл пожар. Обложка © <a href="https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/2/473149/Egypt/Society/BREAKING--dead,--injured-in-church-fire-during-mas.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Al-Ahram</a></p>

Место, где произошёл пожар. Обложка © Al-Ahram

До 41 человека увеличилось число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в церкви Абу-Сефейн, расположенной в районе Большого Каира Имбаба, во время Божественной литургии. Об этом сообщает местная газета Al-Ahram.

После ЧП все больницы в мухафазах Каир и Гиза были переведены в режим экстренной помощи. Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, пожар мог начаться из-за электрической неисправности кондиционера.

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Как уже писал Лайф, огонь вспыхнул в храме, расположенном в районе Имбаба. Ранее сообщалось о 35 погибших. При этом в Минздраве страны подтверждали смерть только одного прихожанина и сообщали о 55 раненых.

Николь Вербер

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