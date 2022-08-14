Число погибших при пожаре в церкви в Каире выросло до 41
Место, где произошёл пожар. Обложка © Al-Ahram
До 41 человека увеличилось число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в церкви Абу-Сефейн, расположенной в районе Большого Каира Имбаба, во время Божественной литургии. Об этом сообщает местная газета Al-Ahram.
После ЧП все больницы в мухафазах Каир и Гиза были переведены в режим экстренной помощи. Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, пожар мог начаться из-за электрической неисправности кондиционера.
Как уже писал Лайф, огонь вспыхнул в храме, расположенном в районе Имбаба. Ранее сообщалось о 35 погибших. При этом в Минздраве страны подтверждали смерть только одного прихожанина и сообщали о 55 раненых.