Путин осмотрит перспективные образцы военной техники на "Армии-2022"

На форуме "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" президент страны Владимир Путин ознакомится с перспективными образцами военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"15 августа президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр – 2022, а также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", — сказано в сообщении.

Напомним, что делегации из 72 стран подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который состоится на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Ранее стало известно, что мероприятие по традиции посетит президент страны Владимир Путин.