Жителям Токмака Запорожской области выдали первые российские паспорта
Первые российские паспорта выдали жителям города Токмака Запорожской области, который находится рядом с линией фронта. Об этом сообщает местный телеканал "ЗА ТВ".
Проживающие в городе ветераны труда вместе с российскими документами также получили памятные подарки.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.
Обложка ©
ТАСС / Алексей Коновалов