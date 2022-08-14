Жителям Токмака Запорожской области выдали первые российские паспорта

Первые российские паспорта выдали жителям города Токмака Запорожской области, который находится рядом с линией фронта. Об этом сообщает местный телеканал "ЗА ТВ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.