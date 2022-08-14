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14 августа, 12:47

Жителям Токмака Запорожской области выдали первые российские паспорта

Первые российские паспорта выдали жителям города Токмака Запорожской области, который находится рядом с линией фронта. Об этом сообщает местный телеканал "ЗА ТВ".

Проживающие в городе ветераны труда вместе с российскими документами также получили памятные подарки.

Центры Госавтоинспекции заработали в Херсонской и Запорожской областях

Центры Госавтоинспекции заработали в Херсонской и Запорожской областях

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Николь Вербер

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