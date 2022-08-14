НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 13:01
7525

"Забрать то, что забыла Пелоси?": Захарова пошутила о причине визита делегации Конгресса США на Тайвань

Захарова пошутила о причине визита делегации Конгресса США на Тайвань

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что делегация Конгресса США планирует в ближайшее время посетить Тайвань. Она предположила, что причина приезда американских законодателей кроется в недавнем визите 82-летнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

"Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?" иронично написала Захарова в телеграм-канале.

Си Цзиньпин сделал Байдену предупреждение из-за визита Пелоси

Си Цзиньпин сделал Байдену предупреждение из-за визита Пелоси

Напомним, ранее Посольство США анонсировало визит делегации Конгресса на Тайвань. По его сведениям, американские политики во главе с сенатором Эдом Марки прибудут на остров уже сегодня.

Обложка ©

t.me / Мария Захарова

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров