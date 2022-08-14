"Забрать то, что забыла Пелоси?": Захарова пошутила о причине визита делегации Конгресса США на Тайвань

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что делегация Конгресса США планирует в ближайшее время посетить Тайвань. Она предположила, что причина приезда американских законодателей кроется в недавнем визите 82-летнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

"Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?" — иронично написала Захарова в телеграм-канале.