"Забрать то, что забыла Пелоси?": Захарова пошутила о причине визита делегации Конгресса США на Тайвань
Захарова пошутила о причине визита делегации Конгресса США на Тайвань
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что делегация Конгресса США планирует в ближайшее время посетить Тайвань. Она предположила, что причина приезда американских законодателей кроется в недавнем визите 82-летнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
"Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?" — иронично написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, ранее Посольство США анонсировало визит делегации Конгресса на Тайвань. По его сведениям, американские политики во главе с сенатором Эдом Марки прибудут на остров уже сегодня.
t.me / Мария Захарова