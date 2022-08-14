Обыски проходят в ячейках поддерживающей "Азов" секты "Новое поколение"

В Москве, Сочи, Челябинске и других регионах проходят обыски в ячейках сектантского движения "Новое поколение"*, которое поддерживает националистический батальон "Азов"**. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение", которая поддерживает нацбатальон "Азов", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерове и Новосибирске. Уголовное дело связано с осуществлением деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

Ранее Лайф публиковал кадры из филармонии в Мариуполе, где пройдёт трибунал над членами нацбатальона "Азов". Это здание было выбрано в качестве места проведения суда, так как оно меньше всего пострадало во время боевых действий. Строительные работы по плану должны завершиться к 1 сентября.