Россия отозвала лицензии у Болгарии и Чехии за ремонт украинских вертолётов

Россия приняла меры для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины. Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, российская сторона отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Киевом по вертолётам типа "Ми".

"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН [продукции военного назначения] киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа "Ми", — сказал он в ходе форума "Армия-2022".

Более того, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.