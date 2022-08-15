Россия отозвала лицензии у Болгарии и Чехии за ремонт украинских вертолётов
Россия приняла меры для борьбы с незаконным реэкспортом военной техники в интересах Украины. Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев, российская сторона отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за сотрудничество с Киевом по вертолётам типа "Ми".
"Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН [продукции военного назначения] киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа "Ми", — сказал он в ходе форума "Армия-2022".
Более того, Россия также приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского/советского производства, находящейся в недружественных странах.
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Лайф рассказывал, что на форуме "Армия-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта специальной военной "Операции Z". Новый защищённый десятиместный автомобиль З-СТС был создан за 25 дней.
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