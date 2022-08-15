На "Армии-2022" представили созданный за 25 дней бронеавтомобиль "Ахмат"

На форуме "Армия-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта специальной военной "Операции Z". Новый защищённый десятиместный автомобиль З-СТС был создан за 25 дней, рассказал журналистам главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Его особенностью является то, что он имеет высокий класс защиты. При создании было использовано серийное шасси, а также сделана надстройка, аналогичная по классу защиты как у бронеавтомобиля "Тайфун".

По словам Зараховича, "Ахматы" собирают только из отечественных комплектующих. Причём их преимуществом является простота эксплуатации: не нужно никакого сложного обучения, поскольку машина не имеет какой-то особенной электроники. Конструктор также добавил, что бронеавтомобили будут производиться крупными партиями.

"Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин в 7–10 раз быстрее производится. Их задача — производиться быстро и много", — подчеркнул Зарахович.