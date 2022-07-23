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Регион
Опубликовано 22 июля 2022, 22:36
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Кадыров показал "АХМАТ-мобили", закупленные для чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о покупке бронемашин "Ахмат", собранных по пожеланиям военных, принимающих участие в российской военной спецоперации на Украине. Видео с бронемашинами, которые сам политик назвал "АХМАТ-мобили", размещено в его телеграм-канале.

"АХМАТ-мобили" для чеченских военных. Видео @ Telegram / Kadyrov_95

"Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.

Глава региона показал кадры, на которых 20 новых бронемашин выстроены в ряд. Кадыров принял участие в смотре закупленной техники.

Кадыров сообщил о формировании новых батальонов
Кадыров сообщил о формировании новых батальонов

Он также сообщил, что в Чеченской Республике завершилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны России. Каждый боец этих новых подразделений заступил на службу, располагая необходимым оружием и обмундированием.

Лайф ранее сообщал, что Рамзан Кадыров встретился с командирами и отличившимися бойцами спецподразделения "Ахмат", вернувшимися после освобождения Луганской Народной Республики. Он сообщил, что от себя лично и от лица президента России Владимира Путина передал искренние слова благодарности военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг.

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Telegram / Kadyrov_95

Дмитрий Алексиевич
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