Кадыров показал "АХМАТ-мобили", закупленные для чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о покупке бронемашин "Ахмат", собранных по пожеланиям военных, принимающих участие в российской военной спецоперации на Украине. Видео с бронемашинами, которые сам политик назвал "АХМАТ-мобили", размещено в его телеграм-канале.

"АХМАТ-мобили" для чеченских военных. Видео @ Telegram / Kadyrov_95

"Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.

Глава региона показал кадры, на которых 20 новых бронемашин выстроены в ряд. Кадыров принял участие в смотре закупленной техники.

Он также сообщил, что в Чеченской Республике завершилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны России. Каждый боец этих новых подразделений заступил на службу, располагая необходимым оружием и обмундированием.