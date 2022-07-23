Кадыров показал "АХМАТ-мобили", закупленные для чеченских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о покупке бронемашин "Ахмат", собранных по пожеланиям военных, принимающих участие в российской военной спецоперации на Украине. Видео с бронемашинами, которые сам политик назвал "АХМАТ-мобили", размещено в его телеграм-канале.
"АХМАТ-мобили" для чеченских военных. Видео @ Telegram / Kadyrov_95
"Несмотря на грузный вид, "АХМАТ-мобиль" — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава", — рассказал Кадыров.
Глава региона показал кадры, на которых 20 новых бронемашин выстроены в ряд. Кадыров принял участие в смотре закупленной техники.
Он также сообщил, что в Чеченской Республике завершилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны России. Каждый боец этих новых подразделений заступил на службу, располагая необходимым оружием и обмундированием.
Лайф ранее сообщал, что Рамзан Кадыров встретился с командирами и отличившимися бойцами спецподразделения "Ахмат", вернувшимися после освобождения Луганской Народной Республики. Он сообщил, что от себя лично и от лица президента России Владимира Путина передал искренние слова благодарности военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг.
Telegram / Kadyrov_95