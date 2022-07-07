Кадыров поздравил чеченских бойцов с возвращением домой после освобождения ЛНР

С командирами и отличившимися бойцами спецподразделения "Ахмат", вернувшимися после освобождения Луганской Народной Республики, встретился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил, что от себя лично и от лица президента России Владимира Путина передал искренние слова благодарности военнослужащим, которые с честью выполнили свой служебный долг.

"Плечом к плечу со своими боевыми товарищами из различных регионов нашей страны, объединённые под славным кличем "Ахмат сила", наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в ходе СВО. Тем самым они пресекли любые спекуляции об обособленности чеченского народа от нашей славной Родины — России!" — написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров также сообщил, что ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоились Ильман Гучигов и Джамалди Юнусов. Соответствующую награду получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султану Рашаеву была вручена медаль "За отвагу". Часть командиров и бойцов, чей список глава Чечни привёл в своей публикации, удостоились высоких наград и званий Чеченской Республики.

Ранее Лайф писал, что Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после заявлений о Лисичанске.