В "Химках" не исключили, что Юран в четвёртый раз может стать главным тренером команды

Член наблюдательного совета футбольного клуба "Химки" Роман Терюшков не исключает того, что Сергей Юран может вернуться на пост главного тренера команды. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс ".

"Пути Господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз", — заявил Терюшков.

Отметим, что Сергей Юран трижды возглавлял "Химки": в 2008, 2020 и 2022 годах. В отставку со своего поста он был отправлен в начале августа. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ.