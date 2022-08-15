Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа литовского банка принимать рубли
Решение обслуживающего калининградский транзит банка Литвы "Шяуляй" остановить операции с рублём было вполне ожидаемым. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил губернатор региона Антон Алиханов.
"Поведение Литвы было для нас ожидаемым, предсказуемым. До начала осени мы будем вести расчёты в других валютах с Литвой за транзит. Местные власти принимают оплату за провоз товаров в иностранных валютах, будем пока пользоваться этим вариантом", — сказал он.
К тому же прекращение Литвой расчётов в рублях никак не повлияет на железнодорожный транзит в Калининград, сообщил РИА "Новости" руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. Он напомнил о том, что и ранее счета на обслуживание транзита выставлялись в иностранной валюте.
Как писал Лайф, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит. Вчера литовский банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях.
ТАСС / Виталий Невар