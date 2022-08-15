Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа литовского банка принимать рубли

Решение обслуживающего калининградский транзит банка Литвы "Шяуляй" остановить операции с рублём было вполне ожидаемым. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил губернатор региона Антон Алиханов.

"Поведение Литвы было для нас ожидаемым, предсказуемым. До начала осени мы будем вести расчёты в других валютах с Литвой за транзит. Местные власти принимают оплату за провоз товаров в иностранных валютах, будем пока пользоваться этим вариантом", — сказал он.