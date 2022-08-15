Украине предрекли предательский удар в спину от Европы
Обозреватель The Guardian советует украинцам опасаться "удара в спину" от охваченной паникой Европы
Украинцы должны опасаться удара в спину от охваченной паникой из-за последствий роста цен на энергию и продукты Европы. Такое мнение в своей колонке для The Guardian выразил обозреватель Саймон Тисдалл. Эту тему он назвал "неудобной" и "тревожной", однако заслуживающей внимания у киевской политической элиты.
"Должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Ведь общественное возмущение происходящим в этой стране уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу тревожных последствий этого конфликта для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", — рассуждает журналист.
Обозреватель отметил, что ждать помощи Украине в самом ближайшем будущем будет неоткуда: США озабочены только тем, чтобы им не пришлось вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать". С них берут пример другие европейские государства: Германия, Франция и Италия, считает Тисдалл.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец. Он считает, что в скором времени в Незалежной может произойти государственный переворот. Причём немаловажную роль в этом играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Украины, и отказываются предоставлять Киеву помощь.