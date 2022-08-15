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15 августа, 10:40

Украине предрекли предательский удар в спину от Европы

Обозреватель The Guardian советует украинцам опасаться "удара в спину" от охваченной паникой Европы

Украинцы должны опасаться удара в спину от охваченной паникой из-за последствий роста цен на энергию и продукты Европы. Такое мнение в своей колонке для The Guardian выразил обозреватель Саймон Тисдалл. Эту тему он назвал "неудобной" и "тревожной", однако заслуживающей внимания у киевской политической элиты.

"Должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Ведь общественное возмущение происходящим в этой стране уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу тревожных последствий этого конфликта для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", — рассуждает журналист.

Обозреватель отметил, что ждать помощи Украине в самом ближайшем будущем будет неоткуда: США озабочены только тем, чтобы им не пришлось вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать". С них берут пример другие европейские государства: Германия, Франция и Италия, считает Тисдалл.

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Обложка ©

Unsplash.com / Yohan Marion

Алексей Берковиц

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