Пострадавшая от отравления ядовитым веществом в московской пятиэтажке вышла из комы
Пострадавшая от отравления газом жительница пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября в Москве вышла из комы. В беседе с телеканалом "360" она рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, она не почувствовала ни каких-либо странных запахов, ни чего-то ещё подозрительного.
"Никаких предположений нет... Я потеряла сознание, ушла в [медикаментозную] кому, меня забрали в реанимацию. Ночь [провела] ещё в Склифе", — поделилась пострадавшая.
Напомним, вчера вечером жильцов пятиэтажки в Москве экстренно эвакуировали из-за странного запаха. Спасатели вывели на улицу примерно 40 человек, которые были направлены в пункт временного размещения в ДК "Остахово". Люди жаловались, что при входе в подъезд им становилось плохо. Лайф узнал, что причиной отравления в московской пятиэтажке стала утечка синильной кислоты.