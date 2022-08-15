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15 августа, 10:39

Пострадавшая от отравления ядовитым веществом в московской пятиэтажке вышла из комы

Пострадавшая от отравления газом жительница пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября в Москве вышла из комы. В беседе с телеканалом "360" она рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, она не почувствовала ни каких-либо странных запахов, ни чего-то ещё подозрительного.

"Никаких предположений нет... Я потеряла сознание, ушла в [медикаментозную] кому, меня забрали в реанимацию. Ночь [провела] ещё в Склифе", — поделилась пострадавшая.

Ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве оценит Роспотребнадзор

Ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве оценит Роспотребнадзор

Напомним, вчера вечером жильцов пятиэтажки в Москве экстренно эвакуировали из-за странного запаха. Спасатели вывели на улицу примерно 40 человек, которые были направлены в пункт временного размещения в ДК "Остахово". Люди жаловались, что при входе в подъезд им становилось плохо. Лайф узнал, что причиной отравления в московской пятиэтажке стала утечка синильной кислоты.

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"ЧСтные новости Москвы"

Николь Вербер

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