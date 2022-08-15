Пострадавшая от отравления ядовитым веществом в московской пятиэтажке вышла из комы

Пострадавшая от отравления газом жительница пятиэтажки на проспекте 40 лет Октября в Москве вышла из комы. В беседе с телеканалом "360" она рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, она не почувствовала ни каких-либо странных запахов, ни чего-то ещё подозрительного.

"Никаких предположений нет... Я потеряла сознание, ушла в [медикаментозную] кому, меня забрали в реанимацию. Ночь [провела] ещё в Склифе", — поделилась пострадавшая.