Ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве оценит Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора направились на место происшествия на юго-востоке Москвы. Они намерены оценить ситуацию и решить вопрос о проведении лабораторных исследований. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

"Организовано взаимодействие с Управлением МЧС по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве и Департаментом здравоохранения города Москвы с целью координации действий. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО города Москвы и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ЮВАО выехали на место с целью оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований", — гласит текст сообщения на сайте ведомства.

Жители дома из соображений безопасности выведены на улицу до выяснения всех обстоятельств. На месте также дежурят врачи скорой помощи.