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14 августа, 22:39

Ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве оценит Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора направились на место происшествия на юго-востоке Москвы. Они намерены оценить ситуацию и решить вопрос о проведении лабораторных исследований. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по городу Москве.

"Организовано взаимодействие с Управлением МЧС по ЮВАО ГУ МЧС России по городу Москве и Департаментом здравоохранения города Москвы с целью координации действий. Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО города Москвы и филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ЮВАО выехали на место с целью оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторно-инструментальных исследований", гласит текст сообщения на сайте ведомства.

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Жители дома из соображений безопасности выведены на улицу до выяснения всех обстоятельств. На месте также дежурят врачи скорой помощи.

Лайф информировал ранее, что в Москве на проспекте 40 лет Октября в пятиэтажном доме ощущался запах вещества неизвестного происхождения. Как сообщил наш источник, он исходил из квартиры на пятом этаже. Пока известно о троих пострадавших, их госпитализировали, предварительно, с отравлением. Все они из той самой квартиры на пятом этаже, точный диагноз устанавливается.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юлия Коновалова

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