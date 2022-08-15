Как на юге России: Москвичей предупредили о "суперлетней" жаре
Вильфанд пообещал москвичам аномальную жару в ближайшие дни
В Москве с 15 по 18 августа ожидается до 32 градусов тепла. Такой температурный фон характерен для Ростовской области и Краснодарского края, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Прогнозируется очень жаркая погода, просто суперлетняя. Ночи будут тропические: 16–19 градусов — в спальных районах и 21–23 градуса — в центре. Днём будет 28–32 градуса в течение практически всей рабочей недели. Такой температурный фон на пять-шесть градусов выше нормы. Он соответствует ростовскому или краснодарскому варианту климата", — приводит слова метеоролога ТАСС.
Также Вильфанд добавил, что с понедельника по четверг в столичном регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Как объяснил синоптик, такая знойная погода связана с двумя факторами: действием антициклона и тёплыми воздушными массами со Среднего и Ближнего Востока. Это нестандартная ситуация, подчеркнул Вильфанд.
Ранее Лайф уже рассказывал, что москвичей предупредили о жаре на протяжении всей предстоящей недели. Как пояснил метеоролог Александр Шувалов, жара в столичном регионе продлится до 21 августа, в среднем отклоняясь от нормы на три градуса.
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