Как на юге России: Москвичей предупредили о "суперлетней" жаре

В Москве с 15 по 18 августа ожидается до 32 градусов тепла. Такой температурный фон характерен для Ростовской области и Краснодарского края, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Прогнозируется очень жаркая погода, просто суперлетняя. Ночи будут тропические: 16–19 градусов — в спальных районах и 21–23 градуса — в центре. Днём будет 28–32 градуса в течение практически всей рабочей недели. Такой температурный фон на пять-шесть градусов выше нормы. Он соответствует ростовскому или краснодарскому варианту климата", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Также Вильфанд добавил, что с понедельника по четверг в столичном регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой. Как объяснил синоптик, такая знойная погода связана с двумя факторами: действием антициклона и тёплыми воздушными массами со Среднего и Ближнего Востока. Это нестандартная ситуация, подчеркнул Вильфанд.