Кадыров сообщил о взятии "Ахматом" стратегически важной позиции под Северском

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском в ДНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда Комбат Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Политик отметил также, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города. Наступательные действия в этом направлении идут уже третий день. С российской стороны потерь нет, подытожил Кадыров.