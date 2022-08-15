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14 августа, 21:43

Кадыров сообщил о взятии "Ахматом" стратегически важной позиции под Северском

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском в ДНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда Комбат Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Политик отметил также, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города. Наступательные действия в этом направлении идут уже третий день. С российской стороны потерь нет, подытожил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках. Он уточнил, что в составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.

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ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова

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