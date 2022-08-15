ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 21:43
5134

Кадыров сообщил о взятии "Ахматом" стратегически важной позиции под Северском

Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском в ДНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда Комбат Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации новой группы добровольцев

Политик отметил также, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города. Наступательные действия в этом направлении идут уже третий день. С российской стороны потерь нет, подытожил Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках. Он уточнил, что в составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.

BannerImage

ТАСС / Елена Афонина

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Рамзан Кадыров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar