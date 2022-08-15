Кадыров сообщил о взятии "Ахматом" стратегически важной позиции под Северском
Бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском в ДНР. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда Комбат Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Политик отметил также, что российские военные провели успешную операцию и "уничтожили укрепрайон бандеровцев". В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города. Наступательные действия в этом направлении идут уже третий день. С российской стороны потерь нет, подытожил Кадыров.
Ранее Кадыров сообщил, что российские войска успешно контролируют ситуацию в Песках. Он уточнил, что в составе одного из подразделений находится кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, имеющий опыт освобождения Мариуполя и других населённых пунктов народных республик.
ТАСС / Елена Афонина