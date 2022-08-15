Ещё шесть человек найдены живыми после взрыва в Ереване

Спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает МЧС Армении.

На данный момент, как уточнили в ведомстве, неизвестна судьба ещё 19 человек. Ликвидация последствий ЧП сейчас продолжается. МЧС также обновило список с именами 17 граждан, которые могли находиться во время взрыва на территории рынка "Сурмалу".

"По результатам звонков, полученных на горячую линию МЧС, на территории рынка "Сурмалу" пропавшими без вести могут считаться следующие 17 граждан. Стали известны также имена двух погибших. Это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян", — сообщают спасатели.