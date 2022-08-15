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14 августа, 21:23

Ещё шесть человек найдены живыми после взрыва в Ереване

Спасатели обнаружили живыми шесть человек, считавшихся пропавшими без вести после взрыва в Ереване

Спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Об этом сообщает МЧС Армении.

На данный момент, как уточнили в ведомстве, неизвестна судьба ещё 19 человек. Ликвидация последствий ЧП сейчас продолжается. МЧС также обновило список с именами 17 граждан, которые могли находиться во время взрыва на территории рынка "Сурмалу".

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

"По результатам звонков, полученных на горячую линию МЧС, на территории рынка "Сурмалу" пропавшими без вести могут считаться следующие 17 граждан. Стали известны также имена двух погибших. Это Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян", — сообщают спасатели.

Напомним, 14 августа в ТЦ "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибло три человека, 61 получил ранения.

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ТАСС / Александр Патрин

Иван Косицын

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