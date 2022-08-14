НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 18:41

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в ТЦ "Сурмалу" в Ереване

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло трёх. Как сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, спасатели нашли на месте трагедии ещё одно тело.

"Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — уточнил представитель ведомства.

Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване

Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване

Напомним, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Ранее сообщалось о двух погибших и 60 пострадавших.

Обложка ©

t.me / "Армянская вендетта"

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров