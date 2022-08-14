Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в ТЦ "Сурмалу" в Ереване
Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло трёх. Как сообщил журналистам пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, спасатели нашли на месте трагедии ещё одно тело.
"Из-под завалов извлекли тело третьего погибшего", — уточнил представитель ведомства.
Напомним, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Ранее сообщалось о двух погибших и 60 пострадавших.
t.me / "Армянская вендетта"