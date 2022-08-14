Число жертв взрыва в торговом центре в Ереване увеличилось до двух

Под завалами торгового центра в Ереване, где произошёл взрыв пиротехники на складе, обнаружено тело погибшей женщины. Теперь число жертв трагедии достигло двух, сообщает Минздрав Армении.

Личность скончавшейся установить пока не удалось. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы здания, 20 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. В местном МЧС уточнили, что в результате ЧП ранения получили 60 граждан, а 22 пострадавших уже выписаны из больницы после осмотра врачами.