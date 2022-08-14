Посол Украины в Австралии объявил сбор средств на обучение дочери в Лондоне

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил сбор средств на обучение дочери в лондонском университете. Соответствующую публикацию он разместил в своих соцсетях, обращаясь с просьбой к подписчикам.

"После нескольких месяцев, проведённых с нами в Канберре, она отправилась в Лондон, где начнёт обучение в Университетском колледже [University College London, UCL]. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и помогите собрать средства на её первый год в Лондоне", — написал глава украинской дипмиссии.

Мирошниченко также оставил ссылку на сам сбор средств на платформе JustGiving. Согласно информации сервиса, необходимо собрать 30 тысяч евро (порядка 1 876 200 рублей).