Захарова обвинила Запад в попытках помешать экспертам МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Россия делает всё, чтобы специалисты из МАГАТЭ прибыли на Запорожскую атомную электростанцию, в то время как Запад предпринимает всяческие попытки этому помешать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы бьёмся за то, чтобы представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но всё вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом делают всё, чтобы этого не допустить", — сказала дипломат в эфире "Соловьёв LIVE".

Захарова обратила внимание на выступление украинской делегации на прошедшем заседании Совета Безопасности ООН, в ходе которого её участники заявляли, что находящиеся неподалёку российские военнослужащие "чуть ли не сами в себя стреляют". Причём, по словам дипломата, "пассажи" делегации даже никто не стал комментировать.

"Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия", — подчеркнула представитель российского МИД, предположив, что Украина совершает обстрелы по ЗАЭС, дабы "истребить себя как общность".