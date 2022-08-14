Спикер парламента Венгрии описал санкции ЕС против России турецкой пословицей
Санкционная политика лидеров стран Евросоюза в отношении России полностью ошибочна. В результате власти добьются только того, что разнесут "в прах всю европейскую экономику", предупредил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в ходе выступления на фестивале традиций гуннов и тюрков "Курултай".
"Внешний мир может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе — если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом — могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой", — сказал Кёвер.
По его мнению, мировой кризис удастся преодолеть, если на Западе и на Востоке люди, которые не хотят стирать и фальсифицировать прошлое, "найдут друг друга и объединятся". Спикер парламента уверен, что только через взаимное уважение веры, культуры и родины друг друга страны смогут справиться со всеми вызовами.
Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель указал на ошибку Запада по Украине. По словам немецкого политика, российская сторона на протяжении десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Незалежной в НАТО. И всё это время Кремль считал украинский вопрос "красной чертой".
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