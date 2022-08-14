Спикер парламента Венгрии описал санкции ЕС против России турецкой пословицей

Санкционная политика лидеров стран Евросоюза в отношении России полностью ошибочна. В результате власти добьются только того, что разнесут "в прах всю европейскую экономику", предупредил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер в ходе выступления на фестивале традиций гуннов и тюрков "Курултай".

"Внешний мир может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе — если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом — могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой", — сказал Кёвер.

По его мнению, мировой кризис удастся преодолеть, если на Западе и на Востоке люди, которые не хотят стирать и фальсифицировать прошлое, "найдут друг друга и объединятся". Спикер парламента уверен, что только через взаимное уважение веры, культуры и родины друг друга страны смогут справиться со всеми вызовами.