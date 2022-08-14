Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате атаки погиб мирный житель.
Последствия обстрела. Видео © Telegram / НАШ Энергодар
"В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка", — сказал он и добавил, что раненая доставлена в больницу.
Также он сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по району ТЭС, после чего произошло возгорание травы рядом со станцией. Сейчас к месту возгорания направляются пожарные.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что прилёты также зафиксированы в районе побережья Днепра.
Кадр из видео / Telegram / НАШ Энергодар