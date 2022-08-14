ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 14:56

Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате атаки погиб мирный житель.

Последствия обстрела. Видео © Telegram / НАШ Энергодар

"В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка", — сказал он и добавил, что раненая доставлена в больницу.

Также он сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по району ТЭС, после чего произошло возгорание травы рядом со станцией. Сейчас к месту возгорания направляются пожарные.

Власти Энергодара: ВСУ выпустили 9 снарядов по прилегающей к Запорожской ТЭС территории
Власти Энергодара: ВСУ выпустили 9 снарядов по прилегающей к Запорожской ТЭС территории

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что прилёты также зафиксированы в районе побережья Днепра.

BannerImage

Кадр из видео / Telegram / НАШ Энергодар

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar