Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по Энергодару

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по жилому району Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в результате атаки погиб мирный житель.

Последствия обстрела. Видео © Telegram / НАШ Энергодар

"В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка", — сказал он и добавил, что раненая доставлена в больницу.

Также он сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по району ТЭС, после чего произошло возгорание травы рядом со станцией. Сейчас к месту возгорания направляются пожарные.