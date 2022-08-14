Германия подозревает Польшу в отравлении реки Одры солями ртути
Германия обнаружила в приграничной реке Одре, где ранее начали массово гибнуть рыбы и птицы, большое количество солей ртути. Власти страны подозревают в отравлении воды Польшу, сообщает телеканал rbb24.
По словам министра окружающей среды федеральной германской земли Бранденбург Акселя Фогеля, когда специалисты получили результаты первых проб воды из реки, протекающей на территории ФРГ и Польши, они не поверили и решили повторно провести экспертизу. Однако и второй анализ показал, что в Одре допустимые пределы концентрации солей ртути превышены в несколько раз.
В результате экологической катастрофы уже пострадали и притоки реки. Сейчас вода с токсичными веществами идёт к Балтийскому морю. Волонтёры устраняют последствия происшествия, они вывозят тонны мёртвой рыбы из реки.
Напомним, ранее в Польше назначили награду за помощь в поиске виновных в отравлении реки Одры. Министр климата и окружающей среды республики Анна Москва заявила, что специалисты проводят комплексные токсикологические исследования. Пока анализы проб воды показали лишь высокую солёность.
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