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14 августа, 14:40

Министр обороны Армении вылетел в Москву на встречу с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился с рабочим визитом в Москву, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики, не уточняя детали предстоящей беседы.

"14 августа делегация во главе с министром обороны Суреном Папикяном отбыла с рабочим визитом в РФ. В рамках визита запланированы встречи с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами", — указано в заявлении.

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Ранее Минобороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной, а также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. В МИД РФ выразили крайнюю озабоченность эскалацией в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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