Число пострадавших в результате взрывов в Ереване увеличилось до 51
Число пострадавших в результате взрыва и пожара на складе пиротехники на рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 51. Сейчас все раненые доставлены в медучреждения, сообщила пресс-служба МЧС Армении.
Как пишет местный информационный портал 24news со ссылкой на медицинский центр "Святая Богородица", в результате взрыва в том числе пострадало 10 детей.
"Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время ещё слышны взрывы пиротехники, что осложняет работу", — рассказал директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян, добавив, что пожарным ещё долго придётся тушить огонь.
Лайф писал, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Один человек погиб. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.