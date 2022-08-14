Число пострадавших в результате взрывов в Ереване увеличилось до 51

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на складе пиротехники на рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 51. Сейчас все раненые доставлены в медучреждения, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Как пишет местный информационный портал 24news со ссылкой на медицинский центр "Святая Богородица", в результате взрыва в том числе пострадало 10 детей.

"Оперативная ситуация довольно сложная, продолжаются работы по тушению пожара и спасению людей. В настоящее время ещё слышны взрывы пиротехники, что осложняет работу", — рассказал директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян, добавив, что пожарным ещё долго придётся тушить огонь.