Во Франции рассказали о "троянском коне" России в НАТО

Турция стала для России "троянским конём" в НАТО, что позволяет Москве обходить западные санкции. Об этом пишет французская газета Courrier international.

"Объём торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — отмечается в статье.

Автор текста напоминает, что страны уже договорились о продвижении в Турции российской платёжной системы "Мир", что создаст комфортные условия для российского бизнеса на турецком рынке. Как итог Москва и Анкара всё больше укрепляют экономические связи, что не может не волновать НАТО.