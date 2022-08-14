Во Франции рассказали о "троянском коне" России в НАТО
Французская Courrier international назвала Турцию "троянским конём" России в НАТО
Турция стала для России "троянским конём" в НАТО, что позволяет Москве обходить западные санкции. Об этом пишет французская газета Courrier international.
"Объём торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций", — отмечается в статье.
Автор текста напоминает, что страны уже договорились о продвижении в Турции российской платёжной системы "Мир", что создаст комфортные условия для российского бизнеса на турецком рынке. Как итог Москва и Анкара всё больше укрепляют экономические связи, что не может не волновать НАТО.
Напомним, аналогичную позицию занял и журналист The New York Times. Он написал, что сотрудничество президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает большое раздражение у стран НАТО, так как создаёт брешь в дамбе антироссийских санкций.
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