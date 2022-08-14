Эксперт заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС

В Соединённых Штатах уверены, что Украине хватит уже поставленных ранее в страну РСЗО HIMARS. Причина такой позиции — опасения возможной ядерной войны, полагает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Украинцы уже подставили США, ударив по СИЗО в Еленовке и обстреляв Запорожскую АЭС, хотя изначально заявляли, что оружие нужно "для отражения атаки", — подчеркнул Ходарёнок.

По его словам, в США, очевидно, поняли, что Незалежная может использовать военную помощь для продолжения конфликта и атаки на реакторы ЗАЭС.