Эксперт заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС
Эксперт Ходарёнок заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС
В Соединённых Штатах уверены, что Украине хватит уже поставленных ранее в страну РСЗО HIMARS. Причина такой позиции — опасения возможной ядерной войны, полагает военный эксперт Михаил Ходарёнок.
"Украинцы уже подставили США, ударив по СИЗО в Еленовке и обстреляв Запорожскую АЭС, хотя изначально заявляли, что оружие нужно "для отражения атаки", — подчеркнул Ходарёнок.
По его словам, в США, очевидно, поняли, что Незалежная может использовать военную помощь для продолжения конфликта и атаки на реакторы ЗАЭС.
Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов.
ТАСС / Zuma / TASS