НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 14:09

Эксперт заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС

Эксперт Ходарёнок заявил, что ВСУ подставили США ударами из HIMARS по Запорожской АЭС

В Соединённых Штатах уверены, что Украине хватит уже поставленных ранее в страну РСЗО HIMARS. Причина такой позиции — опасения возможной ядерной войны, полагает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

"Украинцы уже подставили США, ударив по СИЗО в Еленовке и обстреляв Запорожскую АЭС, хотя изначально заявляли, что оружие нужно "для отражения атаки", — подчеркнул Ходарёнок.

По его словам, в США, очевидно, поняли, что Незалежная может использовать военную помощь для продолжения конфликта и атаки на реакторы ЗАЭС.

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

В США предрекли Западу истощение из-за длительной помощи Украине

Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / TASS

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров