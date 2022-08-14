Запашный рассказал, как около 20 бойцов ВСУ изнасиловали и убили беременную пленницу

Дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные посетили госпиталь имени Бурденко, где проходят лечение российские военнослужащие, которые были ранены в ходе спецоперации на Украине. По словам Эдгара, они услышали от солдат много жутких историй о зверствах ВСУ, но больше всего их потрясло издевательство украинских военных над беременной женщиной.

Запашный общается с ранеными военными в госпитале имени Бурденко. Фото © t.me / ZАПАШНЫЙ

"Поговорив с нашими ранеными парнями, мы с братом услышали много ужасных историй. Зверства укрофашистов не знают границ. На регулярной основе наши солдаты находили своих товарищей с отрезанными всеми частями тела. Но самое ужасное, что действительно потрясло наших военных: они нашли женщину на девятом месяце беременности, которую насиловали на регулярной основе около 20 солдат", — рассказал Запашный в телеграм-канале.

Российские солдаты объяснили дрессировщику, что беременная женщина была заложницей бойцов ВСУ. Они держали её в месте дислокации, привязав к кровати. А когда украинским военным пришлось отступать и бросать позиции, они выстрелили пленнице прямо в живот.