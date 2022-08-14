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14 августа, 13:57

Боевые корабли Северного флота отработают защиту арктических островов

К острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для учений прибыл отряд кораблей российского Северного флота, сообщили в пресс-службе флота. Участие в них примут экипажи "Адмирала Левченко", "Александра Отраковского" и "Бастиона".

"Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отработано уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы.

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевом морем

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевом морем

Ранее российские атомные подводные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" выполнили ракетные пуски в Баренцевом море — нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" по группировке условного противника. Экипажи подлодок отработали совместную стрельбу. Задачей было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, летящих с разной скоростью. Заявлено, что "ракетная стрельба выполнена успешно".

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ТАСС / Лев Федосеев

Николь Вербер

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