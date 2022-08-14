Боевые корабли Северного флота отработают защиту арктических островов

К острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для учений прибыл отряд кораблей российского Северного флота, сообщили в пресс-службе флота. Участие в них примут экипажи "Адмирала Левченко", "Александра Отраковского" и "Бастиона".

"Военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработают ряд совместных действий по организации обороны островной зоны в Арктике", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отработано уничтожение морского десантного отряда условного противника и отражение средств воздушного нападения на собственные силы.