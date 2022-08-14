Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал омерзительным предложение латвийского президента о том, чтобы прекратить выдачу виз россиянам и отбирать уже выданные шенгены и виды на жительство за поддержку РФ.

"Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем — это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Слуцкого, прибалтийские лидеры "продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "главный неонацист новейшей истории".

"Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство, исполнение которого, судя по всему, зависит от политической конъюнктуры. А точнее, от того, насколько сильно руководство Латвии хочет ещё больше прогнуться перед коллективным Западом", — добавил политик.