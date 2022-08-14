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Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 16:36

Слуцкий возмутился "омерзительной" идеей президента Латвии отбирать визы и ВНЖ у россиян

Слуцкий возмутился "омерзительной" идеей президента Латвии отбирать визы и ВНЖ у россиян

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал омерзительным предложение латвийского президента о том, чтобы прекратить выдачу виз россиянам и отбирать уже выданные шенгены и виды на жительство за поддержку РФ.

"Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем — это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Слуцкого, прибалтийские лидеры "продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "главный неонацист новейшей истории".

"Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство, исполнение которого, судя по всему, зависит от политической конъюнктуры. А точнее, от того, насколько сильно руководство Латвии хочет ещё больше прогнуться перед коллективным Западом", — добавил политик.

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Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс призвал не выдавать визы россиянам. Глава государства отметил, что в последнее время в ряде европейский стран начались дискуссии по поводу туристов из РФ. Он считает, что Латвии необходимо пересмотреть ранее выданные россиянам ВНЖ и визы. По мнению Левитса, нужно аннулировать или хотя бы не продлевать вид на жительство тем гражданам, которые поддерживают спецоперацию на Украине.

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ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
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