"Нацизм в чистом виде": Слуцкий возмутился "омерзительной" идеей президента Латвии отбирать визы и ВНЖ у россиян
Слуцкий возмутился "омерзительной" идеей президента Латвии отбирать визы и ВНЖ у россиян
Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал омерзительным предложение латвийского президента о том, чтобы прекратить выдачу виз россиянам и отбирать уже выданные шенгены и виды на жительство за поддержку РФ.
"Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем — это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Слуцкого, прибалтийские лидеры "продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "главный неонацист новейшей истории".
"Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство, исполнение которого, судя по всему, зависит от политической конъюнктуры. А точнее, от того, насколько сильно руководство Латвии хочет ещё больше прогнуться перед коллективным Западом", — добавил политик.
Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс призвал не выдавать визы россиянам. Глава государства отметил, что в последнее время в ряде европейский стран начались дискуссии по поводу туристов из РФ. Он считает, что Латвии необходимо пересмотреть ранее выданные россиянам ВНЖ и визы. По мнению Левитса, нужно аннулировать или хотя бы не продлевать вид на жительство тем гражданам, которые поддерживают спецоперацию на Украине.
ТАСС / Александр Щербак