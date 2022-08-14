Верховная рада рассмотрит законопроект об отмене налоговых льгот на топливо
Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым отменяются налоговые льготы на топливо. Об этом в телеграм-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Текста проекта ещё нет, но, по своей информации, там будет возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, возврат НДС на топливо до 20 процентов, сейчас 7 процентов", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Верховная рада уравняла граждан Польши в правах с украинцами. За соответствующий законопроект проголосовало 283 нардепа. Акт предусматривает разрешение находиться на Украине без специальных документов в течение полутора лет и пользоваться всеми правами и свободами гражданина страны, например работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, учиться, лечиться, получать социальные выплаты.
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