"Всё к этому и шло": Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов завершили карьеру
Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов уходят из большого спорта
Олимпийские чемпионы 2022 года по фигурному катанию Никита Кацалапов и Виктория Синицина, которые выступали в танцах на льду, покинули большой спорт, рассказал ТАСС тренер фигуристов Александр Жулин.
"Завершили ли Синицина и Кацалапов карьеру? Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Всё к этому и шло, они многого добились", — пояснил Жулин.
Ранее Лайф сообщал, что двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов сделал предложение своей возлюбленной и партнёрше на льду Виктории Синициной. Она ответила "да". Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступали вместе с 2014 года. За это время фигуристы стали чемпионами Игр в Пекине в командном турнире, выиграли чемпионат мира 2021 года и дважды брали золото на континентальном первенстве.
ТАСС / Шарифулин Валерий