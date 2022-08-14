"Всё к этому и шло": Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Олимпийские чемпионы 2022 года по фигурному катанию Никита Кацалапов и Виктория Синицина, которые выступали в танцах на льду, покинули большой спорт, рассказал ТАСС тренер фигуристов Александр Жулин.

"Завершили ли Синицина и Кацалапов карьеру? Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Всё к этому и шло, они многого добились", — пояснил Жулин.