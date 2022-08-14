Пять членов Конгресса США прибыли на Тайвань

Делегация Конгресса Соединённых Штатов Америки во главе с сенатором Эдом Марки прибыла с визитом на Тайвань. По данным МИД острова, всего в состав группы вошли пять политиков, представляющих обе основные партии США. Снимки появились в официальном аккаунте тайваньского МИД в "Твиттере".

Американских конгрессменов встретил заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи. В планах у политиков провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетить банкет и местный Парламент. Также они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность, а также глобальные цепочки поставок.