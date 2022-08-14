Пять членов Конгресса США прибыли на Тайвань
Американские конгрессмены прибыли на Тайвань. Фото © Twitter / MOFA_Taiwan
Делегация Конгресса Соединённых Штатов Америки во главе с сенатором Эдом Марки прибыла с визитом на Тайвань. По данным МИД острова, всего в состав группы вошли пять политиков, представляющих обе основные партии США. Снимки появились в официальном аккаунте тайваньского МИД в "Твиттере".
Американских конгрессменов встретил заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи. В планах у политиков провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетить банкет и местный Парламент. Также они намерены обсудить с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность, а также глобальные цепочки поставок.
Напомним, ранее Посольство США анонсировало визит делегации Конгресса на Тайвань. По его сведениям, американские политики во главе с сенатором Эдом Марки пробудут на острове два дня.
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Напомним, на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в последние дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.