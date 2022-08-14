"Это фейк": Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли новость о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина, которая выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, опровергла распространившуюся в СМИ информацию о завершении карьеры.

Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина опровергли информацию об уходе из спорта. Видео © Telegram / Виктория Синицина LIVE

"Это фейк. Мы таких заявлений не делали", — написала спортсменка в телеграм-канале.

Её слова подтвердил Кацалапов. Он пояснил, что их высказывания об уходе из большого спорта вырваны из контекста старого интервью, а затем журналисты спровоцировали этим тренера Александра Жулина "и вытащили из него комментарий". Наставник чемпионов в беседе с ТАСС уже извинился за ложную информацию.

По словам самого Жулина, его "поставили в дурацкую ситуацию" некорректно сформулированным вопросом, из-за чего тренер решил, что спортсмены недавно сделали такое заявление. Он принёс извинения болельщикам и своим подопечным за создавшуюся ситуацию.