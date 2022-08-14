Захарова заявила о готовности РФ к конкретным действиям по обмену заключёнными с США

Россия готова к разговору и конкретным действиям в вопросе обмена заключёнными с Соединёнными Штатами Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

"Я ещё раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов", — сказала она, говоря о шансах обмена заключённого в США россиянина Виктора Бута до конца года.