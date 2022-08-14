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14 августа, 14:06

В метро Еревана объявлена эвакуация из-за сообщений о заложенных бомбах

В ереванском метро эвакуируют всех пассажиров и персонал из-за сигнала о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"14 августа в 17:10 в Национальный центр кризисного управления поступило предупреждение об установлении взрывных устройств на станциях ереванского метро. <...> Пассажирские перевозки в метро временно приостановлены", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подземки уточнили, что на место происшествия уже выехали специалисты МЧС.

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Ранее сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Один человек погиб, десятки получили ранения. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.

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Shutterstock / Matyas Rehak

Николь Вербер

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