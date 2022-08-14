В метро Еревана объявлена эвакуация из-за сообщений о заложенных бомбах

В ереванском метро эвакуируют всех пассажиров и персонал из-за сигнала о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"14 августа в 17:10 в Национальный центр кризисного управления поступило предупреждение об установлении взрывных устройств на станциях ереванского метро. <...> Пассажирские перевозки в метро временно приостановлены", — говорится в сообщении.

В пресс-службе подземки уточнили, что на место происшествия уже выехали специалисты МЧС.