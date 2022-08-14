Снайперская винтовка Чукавина до конца года поступит в ВС России

До конца 2022 года в Вооружённые силы России поступят полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), а также пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"СВЧ в этом году будет поставлена в войска... Пистолет-пулемёт ППК-20 в этом году пойдёт в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет", — сказал он журналистам.