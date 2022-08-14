Снайперская винтовка Чукавина до конца года поступит в ВС России
Снайперская винтовка Чукавина. Фото © Kalashnikov.media
До конца 2022 года в Вооружённые силы России поступят полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), а также пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
"СВЧ в этом году будет поставлена в войска... Пистолет-пулемёт ППК-20 в этом году пойдёт в войска. Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие 20 лет", — сказал он журналистам.
Напомним, снайперская винтовка Чукавина была впервые представлена в 2017 году на военно-техническом форуме "Армия-2017". Спустя год её опробовал президент России Владимир Путин. Он произвёл пять выстрелов с расстояния 600 метров и попал в цель три раза. Винтовка была разработана под два типа патронов. В калибре 7,62 х 54 мм она совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую призвана заменить.