Соединённые Штаты Америки используют украинский конфликт ради собственной выгоды, тем самым загоняя Киев в огромные долги. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте американского компьютерщика российского происхождения Лекса Фридмана.

Бывший агент рассказал, что, в частности, США отправляют оружие на Украину, чтобы протестировать собственные разработки. По его словам, этот вариант более выгоден для Вашингтона, так как в таком случае он не рискует американцами. К тому же украинская сторона предоставляет данные об этих испытаниях, что является одним из основных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева.

Кроме того, разведчик напомнил о ленд-лизе, в соответствии с которым и отправляется американская техника на Украину. Бустаманте подчеркнул, что в конечном итоге так называемая помощь ляжет на плечи Киева огромным долговым бременем.

"Давайте не будем забывать, что у Киева нет ничего, кроме закона о ленд-лизе, который прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом. Это единственная форма поддержки, которую они получают от НАТО или США", — сказал он.

Бустаманте не оставил без внимания вопрос антироссийских санкций. Он указал, что Москва побеждает в противостоянии с западными государствами и прекрасно справляется с последствиями ограничений, чего нельзя сказать о ЕС. По его мнению, жители европейских стран "без российского газа замёрзнут насмерть".