Экс-агент ЦРУ рассказал, как США извлекают выгоду из украинского конфликта
Соединённые Штаты Америки используют украинский конфликт ради собственной выгоды, тем самым загоняя Киев в огромные долги. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в подкасте американского компьютерщика российского происхождения Лекса Фридмана.
Бывший агент рассказал, что, в частности, США отправляют оружие на Украину, чтобы протестировать собственные разработки. По его словам, этот вариант более выгоден для Вашингтона, так как в таком случае он не рискует американцами. К тому же украинская сторона предоставляет данные об этих испытаниях, что является одним из основных преимуществ, которое получает Вашингтон от поддержки Киева.
Кроме того, разведчик напомнил о ленд-лизе, в соответствии с которым и отправляется американская техника на Украину. Бустаманте подчеркнул, что в конечном итоге так называемая помощь ляжет на плечи Киева огромным долговым бременем.
"Давайте не будем забывать, что у Киева нет ничего, кроме закона о ленд-лизе, который прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом. Это единственная форма поддержки, которую они получают от НАТО или США", — сказал он.
Бустаманте не оставил без внимания вопрос антироссийских санкций. Он указал, что Москва побеждает в противостоянии с западными государствами и прекрасно справляется с последствиями ограничений, чего нельзя сказать о ЕС. По его мнению, жители европейских стран "без российского газа замёрзнут насмерть".
Ранее Лайф сообщал, что Запад начал распознавать истинную природу украинского лидера Владимира Зеленского. Содержание статей, посвящённых теме Украины, теперь значительно изменилось. Так, издание The New York Times недавно написало об обеспокоенности Белого дома "правлением" Зеленского. Сейчас в их отношениях есть некое недоверие, и в Вашингтоне "осознали бесполезность безоговорочной поддержки президента Украины".
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