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14 августа, 14:29

"Ахмат" победил "Химки" со счётом 3:1 в матче пятого тура РПЛ

Грозненский "Ахмат" уверенно обыграл подмосковные "Химки" со счётом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе "Арена Химки".

Из команды "Ахмат" мячи в ворота противника забили Александр Трошечкин, Антон Швец и Артём Тимофеев. Автор единственного гола подмосковного клуба — Александр Ломовицкий. Теперь чеченский футбольный клуб, набрав восемь очков, занял седьмую строчку в таблице чемпионата России, а "Химки" с семью очками закрепились на девятой позиции.

"Динамо" обыграло "Крылья Советов" со счётом 2:0 в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Крылья Советов" со счётом 2:0 в чемпионате России по футболу

Накануне петербургский "Зенит" обыграл со счётом 2:1 московский футбольный клуб ЦСКА, который потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Обложка ©

VK / ФК "Ахмат" Грозный

Татьяна Миссуми
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