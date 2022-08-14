"Ахмат" победил "Химки" со счётом 3:1 в матче пятого тура РПЛ

Грозненский "Ахмат" уверенно обыграл подмосковные "Химки" со счётом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе "Арена Химки".

Из команды "Ахмат" мячи в ворота противника забили Александр Трошечкин, Антон Швец и Артём Тимофеев. Автор единственного гола подмосковного клуба — Александр Ломовицкий. Теперь чеченский футбольный клуб, набрав восемь очков, занял седьмую строчку в таблице чемпионата России, а "Химки" с семью очками закрепились на девятой позиции.