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14 августа, 14:27

Захарова назвала условие прекращения отношений России и США

Если Конгресс США признает Россию "спонсором терроризма", дипломатические отношения Москвы и Вашингтона будут разрушены, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос, понимают ли в Вашингтоне, что в случае такого шага "об отношениях можно забыть".

"Если они ещё не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы ещё и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено", — пояснила Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в Москве готовы к любому развитию событий, а если Вашингтон всё же пойдёт "на полную остановку взаимодействия", то Россия это переживёт.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко

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