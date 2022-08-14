Неизвестный на машине протаранил ограждение у Капитолия и покончил с собой
Кадры с места происшествия. Обложка © Twitter / Mitchell Miller
Вооружённый мужчина на автомобиле врезался в одно из ограждений возле здания Капитолия в Вашингтоне. Как сообщает Bloomberg, после этого он покончил с собой.
По данным издания, всё произошло у автомобильной баррикады на пересечении Восточной Капитолийской улицы и 2-й улицы в Вашингтоне. Неизвестный врезался в ограждение, после чего машина загорелась. Затем мужчина вышел из машины и несколько раз выстрелил в воздух, в результате никто не пострадал. Однако на этом злоумышленник не остановился, он совершил суицид.
Похожий случай произошёл в апреле прошлого года. Тогда правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.