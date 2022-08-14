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14 августа, 14:44

Неизвестный на машине протаранил ограждение у Капитолия и покончил с собой

<p>Кадры с места происшествия. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/mmillerwtop/status/1558819622043926529?s=21&t=0m0Luu_aPClF-17GgPU3SA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mitchell Miller</a></p>

Кадры с места происшествия. Обложка © Twitter / Mitchell Miller

Вооружённый мужчина на автомобиле врезался в одно из ограждений возле здания Капитолия в Вашингтоне. Как сообщает Bloomberg, после этого он покончил с собой.

По данным издания, всё произошло у автомобильной баррикады на пересечении Восточной Капитолийской улицы и 2-й улицы в Вашингтоне. Неизвестный врезался в ограждение, после чего машина загорелась. Затем мужчина вышел из машины и несколько раз выстрелил в воздух, в результате никто не пострадал. Однако на этом злоумышленник не остановился, он совершил суицид.

Похожий случай произошёл в апреле прошлого года. Тогда правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

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Оксана Попова
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