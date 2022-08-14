Неизвестный на машине протаранил ограждение у Капитолия и покончил с собой

Вооружённый мужчина на автомобиле врезался в одно из ограждений возле здания Капитолия в Вашингтоне. Как сообщает Bloomberg, после этого он покончил с собой.

По данным издания, всё произошло у автомобильной баррикады на пересечении Восточной Капитолийской улицы и 2-й улицы в Вашингтоне. Неизвестный врезался в ограждение, после чего машина загорелась. Затем мужчина вышел из машины и несколько раз выстрелил в воздух, в результате никто не пострадал. Однако на этом злоумышленник не остановился, он совершил суицид.