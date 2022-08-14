Число пострадавших при взрывах в Ереване увеличилось до 57

Количество пострадавших при взрывах фейерверков на складе торгового центра "Сурмалу" в Ереване выросло до 57. Об этом сообщили в Минздраве Армении, уточнив, что у 36 из них состояние оценивается как средней тяжести, у остальных — удовлетворительное.

При этом 15 человек уже выписались из больниц после оказания им медицинской помощи, остальные продолжают оставаться в больницах под наблюдением врачей, уточнили, в свою очередь, в МЧС Армении.