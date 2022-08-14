Число пострадавших при взрывах в Ереване увеличилось до 57
Количество пострадавших при взрывах фейерверков на складе торгового центра "Сурмалу" в Ереване выросло до 57. Об этом сообщили в Минздраве Армении, уточнив, что у 36 из них состояние оценивается как средней тяжести, у остальных — удовлетворительное.
При этом 15 человек уже выписались из больниц после оказания им медицинской помощи, остальные продолжают оставаться в больницах под наблюдением врачей, уточнили, в свою очередь, в МЧС Армении.
Лайф писал, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Один человек погиб. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
t.me / "Армянская вендетта"