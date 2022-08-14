Ленобласть выразила готовность заместить поставки чая в случае полного ухода Lipton

Ленинградская область способна заместить своей продукцией поставки чая на российском рынке в случае полного ухода из страны Lipton, сообщил председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко. Он отметил, что компания Ekaterra, которая владеет брендом Lipton, занимает на рынке только около 5%.

"Если чайная компания Lipton уйдёт с российского рынка, то Ленобласть с лёгкостью её заместит, они сейчас занимают на рынке около 5 процентов, а мы – от 40 до 50 процентов чая и кофе в России. Чай и кофе мы также поставляем в 35 стран мира", — подчеркнул Малащенко в беседе с ТАСС.

При этом он отметил, что существуют проблемы с логистикой, однако они в ближайшие месяцы должны быть устранены.