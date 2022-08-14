Конфликт на Украине можно решить лишь двумя способами, один из которых хороший, а другой — плохой, считает американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. В первом случае для этого необходимо сесть за стол переговоров, а при втором — количество жертв и потерь будет безгранично.

"У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон", — рассказал Хомский на страницах немецкой газеты Welt.

Недипломатический вариант будет иметь серьёзные последствия и для самой Украины. При этом вина и ответственность полностью лягут на союзников по НАТО, поскольку именно они подстрекают Киев, толкая на необдуманные действия. Хомский отметил, что, несмотря на все просьбы Незалежной о помощи, тем, кто снабжает её оружием, следует задуматься.

А благодаря переговорам получится преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее, уверен эксперт. В качестве примера он привёл Карибский кризис. "Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил", — напомнил он.

"Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет", — указал Хомский, отметив, что теперь пришла очередь Запада отступать.