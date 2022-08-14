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14 августа, 15:18

Американский историк озвучил хороший и плохой сценарии решения конфликта на Украине

Американский историк Хомский привёл хороший и плохой сценарии решения конфликта на Украине

Конфликт на Украине можно решить лишь двумя способами, один из которых хороший, а другой — плохой, считает американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. В первом случае для этого необходимо сесть за стол переговоров, а при втором — количество жертв и потерь будет безгранично.

"У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. <…> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон", — рассказал Хомский на страницах немецкой газеты Welt.

Недипломатический вариант будет иметь серьёзные последствия и для самой Украины. При этом вина и ответственность полностью лягут на союзников по НАТО, поскольку именно они подстрекают Киев, толкая на необдуманные действия. Хомский отметил, что, несмотря на все просьбы Незалежной о помощи, тем, кто снабжает её оружием, следует задуматься.

А благодаря переговорам получится преодолеть конфликт и обеспечить стабильное мирное будущее, уверен эксперт. В качестве примера он привёл Карибский кризис. "Вашингтон потребовал от Москвы перестать помогать Кубе защищаться от возможного нападения США, а Советский Союз отступил", — напомнил он.

"Мир, построенный на этом фундаменте, простоял 75 лет", — указал Хомский, отметив, что теперь пришла очередь Запада отступать.

Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине прямо сегодня

Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине прямо сегодня

Ранее Лайф писал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прогнозировать вероятные сроки окончания конфликта на Украине, а также оценивать его последствия. В интервью черногорской газете он заявил, что не считает возможным предвидеть, как долго продлится украинский кризис и "какие будут долгосрочные последствия".

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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