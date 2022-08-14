Смертельное пике: Крушение британского истребителя на авиашоу в Чехии сняли на видео
На авиашоу в Чехии разбился британский истребитель Hawker Hurricane, пилот погиб
В городе Хеб (Чехия) произошла трагедия на авиашоу. Во время исполнения очередного манёвра британский истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времён Второй мировой войны разбился. Пилот погиб, сообщает издание 420on.
Момент падения самолёта Hawker Hurricane Mk. IV в городе Хеб. Видео © Twitter / Roman Šmucler
Известно, что самолёт был приобретён у бельгийского владельца и привезён в Чехию в июне прошлого года. После этого он подвергся дорогостоящей реконструкции и успел несколько раз принять участие в авиасалонах.
Ранее в Коми в аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолёт Cessna 177. В результате падения три человека погибли.
Twitter / Roman Šmucler