Смертельное пике: Крушение британского истребителя на авиашоу в Чехии сняли на видео

В городе Хеб (Чехия) произошла трагедия на авиашоу. Во время исполнения очередного манёвра британский истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времён Второй мировой войны разбился. Пилот погиб, сообщает издание 420on.

Момент падения самолёта Hawker Hurricane Mk. IV в городе Хеб. Видео © Twitter / Roman Šmucler

Известно, что самолёт был приобретён у бельгийского владельца и привезён в Чехию в июне прошлого года. После этого он подвергся дорогостоящей реконструкции и успел несколько раз принять участие в авиасалонах.